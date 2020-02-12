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  4. Emet’te TOKİ konutlarının kuraları çekildi

Emet’te TOKİ konutlarının kuraları çekildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.02.2020 18:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi öncülüğünde yapılan 4.

Kütahya’nın Emet Belediyesi öncülüğünde yapılan 4. TOKİ konutlarının kura çekimi gerçekleştirildi.
Emet Termal Resort Otel Emeti Hatun Salonu’nda noter huzurunda çekilen kurada, yapımı biten 135 adet 2+1 daire için 146 vatandaş, 60 adet 3+1 daireler için yazılan 36 vatandaş çekilen kura ile evlerine kavuştu. Emet noteri huzurunda çekilerek 182 kişi ev sahibi olurken, salonu dolduran vatandaşlar heyecanla ve zaman zaman gözyaşlarıyla kura çekilişini izledi. İlk kura çekilişini Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptı.
Başkan Hüseyin Doğan, yaptığı kısa konuşmada, ’’İlçemizde gerçekleştirilen konut edindirme projesi önemli bir projedir. Bizler bundan sonra yapacağımız porojelerle şehrimize yeni meydanlar kazandıracağız. Şehirler meydanlarıyla anılır. Bizler şehrimizi korumak ve geliştirmekle hükümlüyüz. Sizlerin iş birliği ile birlikte şehrimizi daha güzel imkanlara kavuşturacağız’’ dedi.
Ev çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşayarak, dev ekrana yansıtılan kura listesinin fotoğrafını çekerek yakınlarına gönderdi.

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