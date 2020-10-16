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Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezinde devir teslim töreni

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.10.2020 19:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilcesinde Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezinde devir teslim töreni gerçekleşti.Devir teslim törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilcesinde Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezinde devir teslim töreni gerçekleşti.
Devir teslim törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Afyonkarahisar Kuran Kursları İl Müdürü Mehmet Özoğul, belediye başkanları ve davetliler katıldı.
Kuran tilaveti ile başlayan devir teslim töreni protokol üyelerinin günün anlam ve önemine binaen konuşmaları ile devam etti. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından Emine Erdoğan Kız Kuran Kursunda Yönetici Sedef Tunç görevi Hacer Uğur’a devretti. Ayrıca Kız Kuran Kursu yöneticileri tarafından Eroğlu ve Vali Çiçek’e hediye takdim edildi.

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