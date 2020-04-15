Emirdağ Belediyesi köylere maske ve eldiven dağıtıyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun talimatıyla Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçeye bağlı 69 köyde bulunan vatandaşlara verilmek üzere eldiven ve maske dağıtımına başlanıldı.

İlçede Başkan Koyuncu’nun talimatları ile şimdiye kadar 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların 3 öğün yemek ihtiyacı karşılandı, hijyen ve gıda paketleri dağıtıldı, ilçenin her bölgesi dezenfekte edildi. Başkan Koyuncu şimdi de köy muhtarları aracılığıyla Emirdağ’a bağlı 69 köyde yaşayan vatandaşlara iletilmek üzere eldiven ve maske dağıtımı başlattı.

Başkan Koyuncu birer mektup verdi

Başkan Koyuncu, ilçenin 69 köyünde yaşayan vatandaşlara evinde kal, sağlıkla kal ve biz bize yeteriz çağrılarını dile getiren birer de mektup gönderdi. Başkan Koyuncu Mektubunda şu mesajları verdi;

“Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile devlet olarak gerekli tüm tedbirleri almış, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Sosyal devlet anlayışıyla sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Emirdağ Belediyesi olarak küresel ve ulusal anlamda zor günler geçirmemize sebep olan bu salgını ülkemizde ilk vaka görülmesinden itibaren takip etmiş ve tedbirlerimizi almak için koordineli bir şekilde çalışmaktayız. İlçemizin bir gurbetçi kenti, gurbetçi diyarı olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple diğer il ve ilçelere nazaran en büyük görevi üstlendiğimizin de farkındayız. Bu farkındalık biz hizmet edenler yanında tabi ki siz değerli hemşehrilerimin de yardımları, özverileri ve fedakârlıkları ile gerçekleşecek, beraber uyguladığımız tedbirler sayesine bu musibetten kurtulacağız. İlçe merkezimizde başlatmış olduğumuz evde bakım hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi, yatalak, hasta, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi bu salgın sebebi ile evden çıkamayacak durumda olanlar ile ihtiyaç sahipleri 65 yaş üstü vatandaşlarımız içinde köyler dahil tüm ilçemize yaymış bulunmaktayız. Belediyemiz ihbar hattımız 7/24 hizmetinizdedir. Emirdağ Belediyemiz bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyecektir. Sosyal mesafe, on dört gün karantina kuralı, zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkamamak, temizlik ve hijyen gibi tedbirlerin yanında bireysel korunmanın da en büyük tedbir olduğunu biliyor bu sebeple sizlere ücretsiz maske ve eldivenden oluşan paketimizi sunuyoruz. Sizlerden ricamız; bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Vatandaşlarımızı bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur. Sizlere saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyor, sağlıklı sıhhatli bir ömür geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

