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Emirdağ Özel Ülkü Bakım Merkezi’nde bayramlaşma coşkusu yaşandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.05.2020 13:06 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Emirdağ’da faaliyet gösteren Özel Ülkü Bakım Merkezi’nde; Ramazan Bayramı münasebeti ile kurumda yatılı olarak kalan bakıma muhtaç engelli ve yaşlılarla bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi.Kurucu Müdür Serkan Ülkü yaptığı konu ile ilgili açıklamada, “Her sene merkezlerimizde kutladığımız Ramazan Bayramı, bu sene Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile daha özel bir anlam kazandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Emirdağ’da faaliyet gösteren Özel Ülkü Bakım Merkezi’nde; Ramazan Bayramı münasebeti ile kurumda yatılı olarak kalan bakıma muhtaç engelli ve yaşlılarla bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi.
Kurucu Müdür Serkan Ülkü yaptığı konu ile ilgili açıklamada, “Her sene merkezlerimizde kutladığımız Ramazan Bayramı, bu sene Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile daha özel bir anlam kazandı. Engelli ve yaşlılarımızın yalnız hissetmemeleri, morale ihtiyaç duyduklarını düşünerek bir bayram etkinliği hazırladık ve merkezimiz de coşku ile kutladık. Tüm Dünya’da gelişmiş ülkelerin yaşlılarını ölüme terk ettiği dönemde, bizler emanetlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı, koruyacağımızı beyan ederiz. 120 yatılı olarak kalan bakıma muhtaç engelli ve yaşlılara hizmet vermekteyiz. Bayramlaşma etkinliğimiz; ikramlar dağıtılıp müzikli eğlence yapıldıktan sonra, engellilerimiz ve personelimiz aile fotoğrafı çektirerek sonlandırıldı’’ dedi.

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