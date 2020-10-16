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Emirdağ’da servis sürücülerine jandarmadan Korona bilgilendirmesi yapıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.10.2020 12:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından servis sürücülerine yönelik Korona virüs (Covit-19) bilgilendirmesi yapıldı.Emirdağ’da kısmi yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçişle beraber okul servisleri de faaliyete başladı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından servis sürücülerine yönelik Korona virüs (Covit-19) bilgilendirmesi yapıldı.
Emirdağ’da kısmi yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçişle beraber okul servisleri de faaliyete başladı. Emirdağ Jandarma Trafik Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri okul servislerinin faaliyete başlamasıyla bazı öğrencileri okullarda servis yolculuğunda dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirdi. Ekipler Gömü Beldesi ilk ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı olarak servis yolculuğunda dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Okul servisi minibüsünün de hazır bulunduğu bilgilendirme esnasında maske ve mesafe kurallarına dikkat çekildi.

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