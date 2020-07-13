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Emlak Katılım Ankara'da ikinci şubesini hizmete açtı

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Türkiye çapında 17. şubesini Ostim'de devreye alan Emlak Katılım, bu yılın sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor - Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar: - "Ankara'da bugün aktif olarak faaliyete başlayan Ostim ile açılan şube sayımızı 17'ye çıkardık. Türkiye olarak, sağlam temellere dayanan ekonomik altyapımızla hızla atağa geçeceğimize inancımız tamdır"

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, hizmet ağını genişletme çabaları doğrultusunda Ankara'daki ikinci şubesini Ostim'de açtı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Şubat 2020’de Ankara'daki ilk şubesinin açılışını gerçekleştiren banka, Ostim ile Ankara'da ikinci, Türkiye çapında ise 17. şubesini devreye almış oldu.

Ataşehir'deki merkez şubesi ile 21 Mart 2019'da hizmet vermeye başlayan Emlak Katılım, 2020 sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Ostim şubesinin açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin attığı güçlü adımlarla geleceğe umutla ilerlediğini belirten Bayraktar, ''Biz de Emlak Katılım olarak içinde bulunduğumuz süreçte büyümeye devam ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

Bayraktar, hizmet portföylerinin genişlediğini ve ağlarının büyüdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ankara'da bugün aktif olarak faaliyete başlayan Ostim şubemiz ile açılan şube sayımızı 17'ye çıkardık. Türkiye olarak, sağlam temellere dayanan ekonomik altyapımızla hızla atağa geçeceğimize inancımız tamdır. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımızın, KOBİ'lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve hayata geçirdiği stratejik projelerle önümüzdeki yıllarda yükselen grafiğini artırmaya devam edecektir."

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