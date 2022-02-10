Emlak Katılım Ankara’da Siteler şubesini hizmete sundu

İSTANBUL (AA) - Ankara’da Siteler şubesinin açılışını gerçekleştiren Emlak Katılım, başkentte 6, Türkiye genelinde ise 73 şubeye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla hizmet sunan Emlak Katılım, açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara’da Siteler şubesini hizmete açan Emlak Katılım, bu adımla başkentte altı şubeye ulaştı. Türkiye genelinde ise 73. şubesini hizmete sundu.

Emlak Katılım Ankara’daki altıncı şubesiyle bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt verirken, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tüm sektörlerin gelişimine ve hayata geçirilecek yeni projelerle bölgesel istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu yeni sistemle kur artışından kaynaklanan gelir kayıpları koruma altına alınıyor. Emlak Katılım Bankası’nın bu kapsamda geliştirdiği “Kur Korumalı TL Katılma Hesabı”, ‘’Dövizden TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı’’ ve “Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı” ile müşteriler risklerden korunarak tüm kâr payı imkânlarından faydalanabiliyorken hesaplarına yansıyan kâr payı ödemesine de stopaj uygulanmıyor.

Emlak Katılım’ın kur korumalı TL katılma hesapları avantajlarından tüzel müşterileri de yararlanabiliyor. Banka müşterileri, mobil ve internet şube aracılığıyla ya da en yakın Emlak Katılım şubesinden kur korumalı TL katılma hesaplarını kolaylıkla açabiliyorlar.

- Dijital kolaylıklar Emlak Katılım’da

Bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan banka, bu anlayışa hizmet eden CepPOS ürününü geliştirdi. Emlak Katılım müşterileri cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazı taşımaya gerek duymaksızın tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilirken, finansal durumlarını da kolaylıkla takip edebiliyor.

Emlak Katılım, hayata geçirdiği FAST ve KOLAS uygulaması ile müşterilerine hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkânı sunuyor.

Banka müşterileri FAST ile EFT saatleri dışında, günün her anında para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyorken KOLAS ile e-posta, cep telefonu, kimlik, pasaport veya vergi numarası bilgilerini hesaplarına tanımlayarak IBAN’sız para alma veya gönderme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

