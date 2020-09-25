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Emlak Katılım Bursa'da ikinci şubesini hizmete açtı

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Bursa'da ikinci şubesini hizmete sunan Emlak Katılım, Türkiye genelinde 30 şubeye ulaşmış oldu - Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar: - Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir" - "Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Şube yatırımlarını sürdüren Emlak Katılım, Bursa'daki ikinci şubesini Yıldırım ilçesinde hizmete aldı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, şube yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, yenilikçi ürünlerini müşterilerine ulaştırmak üzere hizmet ağını genişletiyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin önemli ekonomi merkezlerinden Bursa'daki ikinci şubesini Yıldırım ilçesinde hizmete sunan Emlak Katılım, Türkiye genelinde 30 şubeye ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yıl sonuna kadar 50 şubeye ulaşma hedefinde olduklarını hatırlattı.

Kısa sürede doğru adımlar atarak gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler için yenilikçi çözümleri hayata geçirdiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Fiziki olarak bizim için elzem olan her noktada şubelerimizle yer almayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin dördüncü büyük kenti ve ekonominin önemli kentlerinden biri olan Bursa, sanayi ve teknoloji gücünü, sahip olduğu doğal güzelliklerle birleştirmiştir. Bu bağlamda Bursa'da hizmete sunduğumuz ikinci şubemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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