Emlak Katılım İzmit Şubesi açıldı

KOCAELİ (AA) - Emlak Katılım'ın yeni şubesi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Karabaş Mahallesi'ndeki Emlak Katılım İzmit Şubesinin açılışına, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan, Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcıları Uğur Kara, Cengiz Sinanoğlu ve Hasan Apaydın, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Balcı, Mehmet Ali Kahraman ve Mehmet Nuri Yazıcı ile iş insanları katıldı.

Günaydın, açılışta yaptığı konuşmada, yeni şubenin hayırlı olmasını dileyerek, "Finans sistemi içerisinde yeni gelişmeleri sağlayan bir uygulama katılım bankaları. Bizim ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da büyük bir gelişme kazanmaktadır. Ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin'in duasının ardından şubenin açılış kurdelesi kesildi.

Katılım Finans sektörünün en genç üyesi olan Emlak Katılım, "100 Günlük İcraat Programı" ile yeniden faaliyete geçirilmesi kararının ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) faaliyet izni alarak 21 Mart 2019 tarihinde Merkez Şubesi ile hizmet vermeye başladı.