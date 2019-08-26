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Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 26.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Adebayor Kayseri'ye geldi.

Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi. Ülkesi Togo'dan İstanbul'a, ardından Kayseri Havalimanı'na gelen Adebayor, basın mensuplarına açıklama yapmadı. Bir grup taraftar, sar-kırmızılı kulübün atkısını hediye ettikleri Adebayor ile fotoğraf çektirdi.

Havalimanından kulüp tesislerine geçen Adebayor'un, sağlık kontrolünün ardından bugün kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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İstikbal Mobilya Kayserispor adebayor kayseri Spor Toto Süper Lig

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