YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yerine eğitim verildi

Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yerine eğitim verildi

AKSARAY HABERLERİ  | 05.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Aksaray’da emniyet kemeri kullanmayan sürücülere ceza yerine eğitim veriliyor.Emniyet kemeri kullanımını artırmak ve meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanmaları en az seviyeye indirebilmek için çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentte yaptığı uygulamalarda sürücüleri durdurarak emniyet kemeri uygulaması yapıyor.

Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yerine eğitim verildi

Aksaray’da emniyet kemeri kullanmayan sürücülere ceza yerine eğitim veriliyor.
Emniyet kemeri kullanımını artırmak ve meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanmaları en az seviyeye indirebilmek için çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentte yaptığı uygulamalarda sürücüleri durdurarak emniyet kemeri uygulaması yapıyor. Yapılan uygulamalarda emniyet kemeri kullanmayan sürücülere ceza yerine eğitimler veren polis, emniyet kemeri takan ve takmayan kişilerin kaza anında durumlarını gösteren gerçek kazalardan alıntı videolar izleterek bilgilendirme yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden yapılan açıklamada, “Trafik kural hatalarının oluşmadan önce engellenmesi, sürücülerimize trafik kurallarına uyma bilincinin kazandırılması, araç sürücülerinin karışmış oldukları trafik kazalarının en asgari seviyeye indirilebilmesi ve tüm yol kullanıcılarının düzenli ve güvenli bir trafik ortamı içinde seyir etmelerini sağlamak amacıyla, trafik ekiplerimizce denetimlerimiz devam etmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı

Aksaray Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:10
Öğle
12:48
İkindi
16:24
Akşam
19:15
Yatsı
20:34

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Duygu Eczanesi
Merkez
Yapılcan Eczanesi
Merkez
Yeni Ihlara Eczanesi
Merkez
Yenikent Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Aksaray’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Aksaray’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Aksaray Milli Eğitim Müdürü Deneri, Merkeze Alındı
Aksaray Milli Eğitim Müdürü Deneri, Merkeze Alındı
Aksaray’da 46 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Aksaray’da 46 Kilo Eroin Ele Geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.