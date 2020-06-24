YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.06.2020 17:55 | Son Güncelleme

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir işyerine operasyon düzenledi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında; il merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda işyerinde yapılan aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet 9.19 mm çapında fişek, 36.65 gram bonzai, 23 adet Neurontin 600 Mg hap, 1 adet hassas terazi, 10 bin 400 adet doldurulmuş Makaron, 19 bin 600 adet boş Makaron, 42,5 kilogram açık nargile tütünü, 8 bin kilogram kıyılmış tütün, 60 adet cinsel içerikli hap, 15 kutu cinsel içerikli macun, 4 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti ve 6 adet elektronik sigara bataryası ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs emniyet güçlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNERKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadıKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:03
Sabah
05:05
Öğle
12:52
İkindi
16:53
Akşam
20:29
Yatsı
22:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Yeşiltaş Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kastamonu'da kaybolan down sendromlu çocuğu jandarma buldu

Kastamonu'da kaybolan down sendromlu çocuğu jandarma buldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.