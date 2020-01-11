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  4. Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

GİRESUN HABERLERİ  | 11.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

Giresun Gazeteciler Derneği’ni ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ilin asayiş ve güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Giresun Gazeteciler Derneği’ni ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ilin asayiş ve güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılmasında 11’inci sırada yer alındığını ifade eden İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun’da olaylarda yüzde 4 azalış yaşandığını ve olayların aydınlatılmasında yüzde 95 başarı sağlandığını açıkladı.
İl Emniyet Müdürü Aktaş, “Kasten yaralama ve alkole bağlı suçlar ilk sırada, yüzde 75 civarında. Hırsızlık olaylarında önceki yıllara göre yüzde 24 azalma ile ülke sıralamasında 18’inci sırada yer alarak ülke ortalamasının yüzde 16 üzerine çıkmıştır. Aydınlanma oranı incelendiğinde yüzde 75,3 ile ülke sıralamasında 5’inci sırada yer alarak ülke ortalamasının yüzde 32,5 üzerine çıkmıştır. Meydana gelen evden hırsızlık olaylarında 93 şüpheli yakalanmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ise 9 bin 839 kişi yakalandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlar incelendiğinde yüzde 3,8 azalış ile ülke sıralamasında 49’uncu sırada yer alarak ülke ortalamasının altında kalmıştır. Aydınlanma oranı incelendiğinde ise yüzde 80 ile ülke sıralamasında 11’inci sırada yer alarak ülke ortalamasının yüzde 48,7 üzerine çıkmıştır. Meydana gelen mal varlığına karşı işlenen olaylarda bin 60 şüpheli yakalanmıştır” dedi.

"Vatandaşımızın huzuru, Polis’in gururudur"
Genel olarak Türkiye ortalamasına göre Giresun’un güvenli bir şehir olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, “Vatandaşımızın huzuru, Polis’in gururudur" prensibiyle görevimizi ifa ediyoruz. İl merkezi ve 15 İlçemizde toplam bin 560 personelle suç ve suçluyla mücadele edilirken, çarşı ve mahalle bekçilerinden suçu önlemede çok iyi geri dönüşler aldık. 110 bekçimiz görevde, 40 bekçi de gelecek günlerde başlayacak. Bununla birlikte bizlerde cadde ve sokaklarda sürekli halkla beraber oluyoruz. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz, inşallah daha huzurlu hale getirmek için canla başla çalışacağız” diye konuştu.

Doğru haber için iletişim ve iş birliği vurgusu
Basın mensuplarıyla birlikte mesai yaptıklarını da ifade eden Aktaş, “ Suç ve suçluyla mücadele ederken, aynı alanda benzer heyecan ve şevkle birlikte koşturduğumuz değerli medya mensuplarımızın can güvenliği de bizim üstüne titrediğimiz bir husus. Evrensel kriterlerle vurgusu yapıldığı üzre haber alma ve yayma özgürlüğü ilkesine toplumda her kesimin saygı göstermesi elzem. Bunun yanında asparagas tarzı sözüm ona haberlerle halk arasında heyecan ve gerginlik oluşturabilecek spekülatif paylaşımlardan uzak durularak, mesleki etik değerlere bağlı gerçek ve doyurucu haberleri ilgili birimlerden resmi teyidi alındıktan sonra olabildiğine hızlı ve zamanında toplumun bilgisine sunmak takdire şâyan olacaktır” açıklamasında bulundu.

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

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Kademoğlu Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Deva Eczanesi
Bulancak
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