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Emniyet Müdürü Karabağ’dan Kurban Bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 30.07.2020 09:39 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.“Değerli Vanlı hemşehrilerimiz” diye mesajına başlayan Müdür Karabağ, “Birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden olan ve herkese tarifsiz güzel duygular yaşatan Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Emniyet Müdürü Karabağ’dan Kurban Bayramı mesajı

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
“Değerli Vanlı hemşehrilerimiz” diye mesajına başlayan Müdür Karabağ, “Birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden olan ve herkese tarifsiz güzel duygular yaşatan Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçerisinde sayısız güzellikleri barındıran bizi biz yapan, bir arada olma bilincimizi geliştiren, toplumsal barışı pekiştiren bayramlar, temel değerlerimizle sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağlardan birisini oluşturmaktadır. Teşkilat olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşlarımızın hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliğini sağlamak gibi ulvi bir görevi, senenin her günü ve vatanımızın her köşesinde ifa etmekteyiz. Kentimizin huzurunu bozan, birlik ve beraberliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü odaklara karşı yürüttüğümüz mücadele, hukuk ve insan hakları çerçevesinde, sağduyulu vatandaşlarımızın bize verecekleri destekten alacağımız güçle devam edecektir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın yüreğindeki huzur ve yüzündeki tebessüm mutluluk kaynağımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Van Emniyet Müdürlüğü personeli olarak tüm Vanlı hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim” dedi.

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