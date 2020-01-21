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  4. Emniyet Müdürü Urhal SASKİ’de

Emniyet Müdürü Urhal SASKİ’de

SAMSUN HABERLERİ  | 21.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, “Kadim şehrimiz Samsunumuz için birlik ve beraberlik içerisinde her zaman sizlerle çalışmaya hazırız” dedi.Samsun İl Emniyet Müdürü Dr.

Emniyet Müdürü Urhal SASKİ’de

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, “Kadim şehrimiz Samsunumuz için birlik ve beraberlik içerisinde her zaman sizlerle çalışmaya hazırız” dedi.
Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Ömer Urhal tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla olduğu gibi İl Emniyet Müdürlüğü ile komşu kurum olan SASKİ Genel Müdürlüğü ile de iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Fatih Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kadim şehrimiz Samsunumuz için birlik ve beraberlik içerisinde her zaman sizlerle çalışmaya hazırız” diyerek Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’a teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Urhal SASKİ’de

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