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Emniyet teşkilatının 175’inci Kuruluş Yıldönümü kutlaması

ANTALYA HABERLERİ  | 10.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’inci Yıldönümü münasebetiyle Antalya’da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’inci Yıldönümü münasebetiyle Antalya’da çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Türk Polis Teşkilatının 175.Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtında Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Çelenk Sunma Töreni İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Teftiş Kurulu Antalya Bölge Başkanı Hasan Büyükkırlı, Özel Güvenlik Denetleme Antalya Bölge Çalışma Merkezi Başkanı Serdar Hatipoğlu, Antalya Özel Harekat Bölge Müdürü Süleyman Burunkaya, Antalya Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Kırca, Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Doç.Dr. Taner Bora’nın katılımları ile gerçekleşti.
Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan kuruluş yıldönümü sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana tarihinin her sayfasını şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen, mensubu olmaktan daima onur ve gurur duyduğum Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175’inci yıl dönümünü kutlar, bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarihten günümüze kadar bu topraklar uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, kahraman gazilerimiz ve şerefle emekli olmuş emekli olmuş mensuplarımıza sağlık, mutluluk temenni eder, halen görevi başında olan değerli mesai arkadaşlarıma kutsal görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerinde bulundu.

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