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Emniyet uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyonda 6 faili meçhul hırsızlık olayı zanlıları 16 şahıs gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatılmıştır.
Ayrıca yapılan operasyonlarda, 701 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 21 adet ruhsatsız tabanca 164 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet kurusıkı tabanca çevirmekte kullanılan alet, 8 adet tabanca parçası, 1 adet gasp edilen cep telefonu, 2 adet çalıntı araç, çeşitli miktar ve cinste birçok çalıntı malzeme, 181 paket gümrük kaçağı sigara, bir miktar sahte para, 41 adet kesici alet, 9 adet suça konu cep telefonu ele geçirilmiştir.

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