YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Emniyetin minikleri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Emniyetin minikleri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 03.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki kreşleri ziyaret ederek minikleri bilgilendirmeye devam ediyor.Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalara start veren ekipler, 75.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki kreşleri ziyaret ederek minikleri bilgilendirmeye devam ediyor.
Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalara start veren ekipler, 75. Yıl Sosyal Yaşam Merkezi kreşini ziyaret etti. Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye kreşlerindeki çocukları hem değişik konularda bilgilendiriyor, hem de onlarla farklı oyunlar oynayarak ve hediyeler vererek mutlu ediyor.
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karabük Belediyesine ait kreşlerdeki çocukları bilgilendirmek amacıyla değişik programlar düzenlediklerini belirterek, ekiplere çalışmalarından dolayı başarılar diledi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise; "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Faaliyetlerimiz kapsamında bugün 75. Yıl Mahallesi kreşine geldik ve çocuklarımızı bilgilendirdik. Çocuklarımızla keyifli dakikalar geçiriyor ve onları bilgilendiriyoruz. Bize bu fırsatı sundukları için başkanımızın şahsında Karabük Belediyemize teşekkür ediyoruz. Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla çalışmalarımıza yeniden başladık, faaliyetlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek" şeklinde duygularını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Karabük Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:53
Öğle
13:08
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

Karabük Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Levent Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük, Zonguldak ve Bartın’dan Elazığ’a 29 kişilik ekip sevk edildi

Karabük, Zonguldak ve Bartın’dan Elazığ’a 29 kişilik ekip sevk edildi

Vergili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi

Vergili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi

Özel MEDİKAR Hastanesi’nden Yeniceliler derneğine indirim

Özel MEDİKAR Hastanesi’nden Yeniceliler derneğine indirim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.