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Emniyet’ten güven huzur uygulaması

22.01.2021 22:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Muratlı’da yapılan uygulamalarda; araçlarda trafik denetimi, yayalarda ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Muratlı’da yapılan uygulamalarda; araçlarda trafik denetimi, yayalarda ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Saat 11.00’de başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis, araç şoförlerinin ehliyet ve kimlikleri ile GBT sorgulamasını yaptı. Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT’si de sorgulandı. Gün boyu süren uygulamalarda 50 araç kontrol edildi. Eksikleri tespit edilen 4 araca toplam bin 40 TL cezai işlem uygulandı. 148 şahsın ise GBT’si yapıldı. Muratlı sakinlerinin huzur ve refahı için denetimlerin süreceğine de işaret edildi.

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