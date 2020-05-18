YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Emniyetten ücretsiz maske dağıtımı

Emniyetten ücretsiz maske dağıtımı

ORDU HABERLERİ  | 18.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde maskesiz gezmenin yasak olduğu caddelerde vatandaşlara önce uyarılarda bulundu, sonrasında da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkı bilinçlendirmek amaçlı maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekiplerin alınan kararlar neticesinde ilçede sık aralıklarla bu uygulamalara devam edileceği belirtildi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde maskesiz gezmenin yasak olduğu caddelerde vatandaşlara önce uyarılarda bulundu, sonrasında da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkı bilinçlendirmek amaçlı maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekiplerin alınan kararlar neticesinde ilçede sık aralıklarla bu uygulamalara devam edileceği belirtildi. Kurallara uymayan vatandaşlara yarından itibaren 3 bin 150 TL idari ceza uygulanacağı uyarısı yapıldı.
Ücretsiz maskelerini alan vatandaşlar da emniyet personellerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Ordu Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:13
Sabah
05:01
Öğle
12:30
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:29

Ordu Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Büyük Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi
Altinordu
Tuba Eczanesi
Altinordu
Ab-I Hayat Eczanesi
Fatsa
Hayat Eczanesi
Fatsa
Atik Eczanesi
Unye
Merkez Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ordu’da maske takmayan 28 kişiye ceza

Ordu’da maske takmayan 28 kişiye ceza

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.