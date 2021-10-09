Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını transfer ediyor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir transferde atağa geçti. Aykut Kocaman'la yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalayan Başakşehir'in ocak ayındaki ilk transfer belli oldu.

2.5 YILLIK ANLAŞMA

Başakşehir, İtalya Serie A ekibi Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE OYNADI

Udinese ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturmuştu.

Tolgay Arslan'ın kariyerinde Hamburg, Alemannia Aachen (kiralık), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Udinese takımları bulunuyor. (Ajansspor)

