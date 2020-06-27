Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Oyuna sonradan giren ve galibiyette pay sahibi olan Emre Belözoğlu, son anlara 2-1 geride giren ve Ozan Tufan'ın golleriyle son anlarda galibiyetin gelmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı.

