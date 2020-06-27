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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.06.2020 21:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı. Oyuna sonradan giren ve galibiyette pay sahibi olan Emre Belözoğlu, son anlara 2-1 geride giren ve Ozan Tufan'ın golleriyle son anlarda galibiyetin gelmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Oyuna sonradan giren ve galibiyette pay sahibi olan Emre Belözoğlu, son anlara 2-1 geride giren ve Ozan Tufan'ın golleriyle son anlarda galibiyetin gelmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
emek hırsızı seni,gökhan törenin pozusyonunda nasılda kendini yere atıp yüzünü tutuyor.
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