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  4. Emre Belözoğlu ile Tugay Kaan Numanoğlu arasında gerilim tırmandı! Hakem, kırmızı kart gösterdi fakat öfkesi dinmedi...

Emre Belözoğlu ile Tugay Kaan Numanoğlu arasında gerilim tırmandı! Hakem, kırmızı kart gösterdi fakat öfkesi dinmedi...

19.03.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle Karagümrük maçının devre arasında kırmızı kart gördü.

Emre Belözoğlu ile Tugay Kaan Numanoğlu arasında gerilim tırmandı! Hakem, kırmızı kart gösterdi fakat öfkesi dinmedi...

Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçının devre arasında hakeme yönelik itirazları nedeniyle direkt olarak kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

DÜDÜK ÇALAR ÇALMAZ YANINA GİTTİ

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İlk yarıda yaşanan bir pozisyona itiraz eden Emre Belözoğlu, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun ilk yarının son düdüğünü çalmasının ardından itirazlarını sürdürdü. Yoğun bir şekilde tepkisine devam eden Emre Belözoğlu, Tugay Kaan Numanoğlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına alındı.

TEPKİSİ DİNMEDİ

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Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, itirazlarını yoğun bir şekilde devam ettirdi. Genç teknik adam maçın geri kalanını tribünden takip etti. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

Medipol Başakşehir ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

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