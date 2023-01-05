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Emre Belözoğlu'na 90+7 şoku! Medipol Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanında son dakikada yıkıldı

05.01.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında liderlik yarışını sürdürmek isteyen Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanından 3 puan alıp yoluna devam etmek istiyordu. 44. dakika Başakşehir'de Berkay Özcan harika bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadele tam bitti derken 90+7'de Gaziantep FK golü buldu ve maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Emre Belözoğlu'na 90+7 şoku! Medipol Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanında son dakikada yıkıldı

Süper Lig 'de 17. hafta maçında Gaziantep FK, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi takım kötü gidişatını bu maçta durdurmak istiyordu. Emre Belözoğlu'nun ekibi ise son 2 maçındaki aldığı galibiyet serisini bu maçla taçlandırıp yoluna devam etmenin peşindeydi. 44. dakikada Berkay Özcan'ın attığı gol Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi fakat maçın son anlarda Gaziantep FK attığı golle maçtan 1 puanla ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR SON ANLARDA YIKILDI

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Oynadığı son 5 maçtan 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Gaziantep FK, kötü gidişatına son vermek istiyordu. Maçın 90+7. dakikasında Maxim'in golüyle eşitliği yakalayan Gaziantep FK, sahadan 1 puanla ayrıldı.


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