Emre Belözoğlu: Sezon sonunda bırakıyorum

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin maçı kaznacak karakteri ortaya koyduğunu ifade eden Belözoğlu, "Ligde uzun bir süredir bir şansızlığımız var, lige iyi başladık ve taraftarımızın bizden beklediği şampiyonluk için mücadele etmeye başladık ancak bazı şansızlıklar yaşadık. Elimizden geldiğince tüm takım arkadaşlarımız bir irade ortaya koydu. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Bu şekilde futbol oynamanın oldukça zor olduğunun da altını çizen Belözoğlu, "Bütün takımlar için çok zorlu geçecek, bu yeni bir sezon başlangıcı olarak düşünülüyor ancak öyle değil, başka bir psikoloji altında bu maçlara çıkıyoruz"

Fenerbahçe'deki yeni yapılanma hakkında da konuşan Belözoğlu, "Şu anda sayın başkanımız önderliğinde yeni bir yapılanma hazırlanıyor. Hem 8 hafta en iyi şekilde bitirilecek hem de gelecek sezonun planları yapılıyor. Bana hangi görev verilirse verilsin ben her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe taraftarının sabah uyandığında mutlu bir şekilde uyanması en az benim ailemin mutluluğu kadar önemli" dedi.

"SEZON SONU FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Sezon sonunda futbola veda edeceğini ifade eden Belözoğlu, "Sezon sonunda futbolu bırakacağım. Sahaya çıktığım ilk gün ne hissediyorsam şu anda da aynı şeyleri hissediyorum. Benim için zor bir karar olacak, bir rekor kırdım belki ama futbolu bırakmak hiç kolay değil. Elimden gelse 50-60 yaşına kadar oynamak isterim ama hayatın gerçekleri var" dedi.

