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Emre Belözoğlu şov devam ediyor! Başakşehir, Adana Demirspor karşısında 3 puanı cebine koydu

09.01.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlik ile sonuçlandı. İkinci yarıda açılan iki takım izleyenlere çok keyifli bir 45 dakika izletti. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrılan Başakşehir 3 puanı cebine koydu.

Emre Belözoğlu şov devam ediyor! Başakşehir, Adana Demirspor karşısında 3 puanı cebine koydu

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Haftanın en zevkli karşılaşmalarından biri olarak gösterilen mücadele adına yakışır bir şekilde geçti. İkinci yarıda gollere sahne olan maç 2-1'lik Başakşehir üstünlüğü ile sonuçlandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıya bambaşka bir formasyonla başlayan iki ekip de ofansif bir oyun ortaya koydu.

Mücadelenin 52. dakikasında penaltıdan Deniz Türüç ile 1-0 öne geçen Başakşehir'in mutluluğu kısa sürdü. 6 dakika sonra Samet Akaydın ile eşitliği yakalayan Adana Demirspor'da skoru koruyamadı. 62. dakikada sahneye çıkan Serdar Gürler maçın sonucunu belirledi. Başakşehir 2-1'lik skorla sahadan ayrıldı.


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