SPOR

Emre Belözoğlu: Üç puanı alacağımızdan şüphem yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.11.2019 13:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yeneceklerinden şüphesi olmadığını belirtti.

Emre Belözoğlu: Üç puanı alacağımızdan şüphem yok

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Ligde 11. hafta sonunda 2. sırada olduklarını hatırlatan Emre'nin, "Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
LaLiga Orta Doğu ve Afrika Direktörü Ventura: LaLiga'yı Türk pazarında büyütmeye çalışıyoruzLaLiga Orta Doğu ve Afrika Direktörü Ventura: LaLiga'yı Türk pazarında büyütmeye çalışıyoruz
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: Hayalimi gerçekleştirdimMilli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: Hayalimi gerçekleştirdim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor emre belözoğlu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

Okuyucu Yorumları 8 yorum
türk futbolunun teröristi emre 3 puan yerine yaglı kazık alacanız pazar günü :)
yasıyormu la bu :)))
Emre takım kaptanı olarak doğal olarak böyle bir açıklama yapacak.Ama malesef Fenerbahçe işi sıkı tutarsa en fazla Malatya'dan 1 puan çıkarabilir ötesi yok..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!

Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçeli Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı

F.Bahçe’den Ersun Yanal paylaşımı

Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor!

Fenerbahçe, Giuliano’yu mumla arıyor!

Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.