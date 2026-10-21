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Emre Bol’un Galatasaray sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! “Yalan mı söyleyeyim?”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille karşısında 4-2 kazanan Galatasaray, sahadaki performansının yanı sıra maç sonrası yorumlarla da gündeme geldi. Ümit Özat, Lille’in kalesini koruyan Berke Özer’in performansını eleştirirken Sinan Engin’in Osimhen hakkındaki sözleri ve Emre Bol’un Galatasaray değerlendirmesi dikkat çekti.

Emre Bol’un Galatasaray sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! “Yalan mı söyleyeyim?”
Burak Kavuncu

Galatasaray’ın Lille’i 4-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından spor yorumcularından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Ümit Özat, Berke Özer’i sert sözlerle eleştirirken Sinan Engin, Victor Osimhen’in performansını beğenmedi; Emre Bol ise Galatasaray için “Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi” ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZAT’TAN BERKE ÖZER’E SERT ELEŞTİRİ

Emre Bol’un Galatasaray sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! “Yalan mı söyleyeyim?” 1

Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, Galatasaray karşısında kalesinde 4 gol gören Berke Özer’in performansını eleştirdi. Milli takım kampından ayrılması üzerinden de değerlendirmede bulunan Özat, genç kaleciye şu sözlerle seslendi:

“Ya Berke, sen hangi performansına güvenerek Milli Takım kampını terk ettin abicim? Bu performansla mı Milli Takım’da oynamayı bekledin? Vallahi Montella haklıymış! Tamam, herkes kötü oynayabilir de sen bu performansla Uğurcan’ı keseceğini mi düşündün? Sıfırdan gol yedin ya, sıfırdan! Hem de Torreira’dan! Böyle bir şey olabilir mi?”

“GALATASARAY BU LİGDE EZİLİYOR DİYEMEZSİN”

Emre Bol’un Galatasaray sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! “Yalan mı söyleyeyim?” 2

Ümit Özat, Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki performansına da değindi. Sarı-kırmızılıların güçlü rakiplerle mücadele edebildiğini belirten Özat, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde çata çat oynuyor. PSG ile kafa kafaya oynayan bir takımla oynuyorsun. Galatasaray bu ligde eziliyor diyemezsin. Slavia mı Lille mi? Tabii ki Lille.”

SİNAN ENGİN’DEN OSIMHEN YORUMU

Emre Bol’un Galatasaray sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! “Yalan mı söyleyeyim?” 3

Spor yorumcusu Sinan Engin ise Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in performansını değerlendirdi. Nijeryalı futbolcunun henüz en iyi seviyesine ulaşamadığını savunan Engin, Osimhen’in oyun içindeki katkısını eleştirdi.

Engin, “Osimhen sadece golde var, başka hiçbir şeyde yok. Osimhen, dönemedi daha futbola. Üvey evlatlığa doğru hafif gidiyor” ifadelerini kullandı.

Osimhen’in çalım atarak rakiplerini geçmekte zorlandığını ve oyun organizasyonlarında yeterince etkili olmadığını öne süren Engin, yüksek bonservis bedeli nedeniyle yıldız futbolcudan daha fazlasının beklendiğini dile getirdi.

EMRE BOL: “TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN PENCERESİ GALATASARAY”

Emre Bol’un Galatasaray sözleri Fenerbahçelileri kızdıracak! “Yalan mı söyleyeyim?” 4

Emre Bol da Galatasaray’ın Avrupa’daki performansına dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımın Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme konusunda öne çıktığını belirten Bol, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün desen ki ‘Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi hangi takımdır?’ diye, Galatasaray. Fenerbahçeliler bazen böyle söylediğim zaman bana kızıyorlar ama şimdi ben yalan mı söyleyeyim? Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi Galatasaray’dır. Yani ‘Avrupa Fatihi’ diyoruz ya, Avrupa Fatihi’dir Galatasaray.”

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