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Emre Mor'dan flaş karar! Geri dönmek istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Olympiakos'ta kadro dışı kalan Emre Mor, gelecek sezon kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

Emre Mor'dan flaş karar! Geri dönmek istiyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, Ocak ayı transfer döneminde Celta Vigo tarafından Olympiakos'a kiralanmıştı. Olympiakos'taki performansıyla da tartışma konusu olan Emre Mor ile gelecek sezon devam etmeme kararı alan Olympiakos, Emre'ye de bu yöndeki kararını iletti.

OLYMPIAKOS'TA KADRO DIŞI

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turu devam ederken kadro dışı bırakılan ve en son 15 Şubat'ta maça çıkan Emre Mor, Celta Vigo ile yaptığı görüşmelerde kendisine bonservis kolaylığı sağlanmasını ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini iletti.

EMRE MOR, GALATASARAY'I İSTİYOR

Emre Mor'un Olympiakos ve Celta Vigo'daki durumunu yakından takip eden İspanyol haber siteleri de Emre Mor'a dayandırarak verdiği haberlerin de, "Emre Mor, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı ve şu anda Yunanistan'da da değil. Emre'nin öncelikli planı yeniden Galatasaray'a dönmek ancak Galatasaray Yönetimi ve teknik heyeti, Emre'yi takımda görmek istemiyor" ifadelerini kullandı. (Sporx)

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