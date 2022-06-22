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Emre Mor paylaşılamıyor! Tüm devleri peşine taktı

22.06.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük forması giyen yetenekli futbolcu Emre Mor için Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş sözlü teklifte bulundu.

Emre Mor paylaşılamıyor! Tüm devleri peşine taktı
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Emre Mor adeta küllerinden doğdu. VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon adeta ikinci baharını yaşayan 24 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumunda.

Yetenekli isim için 3 büyük kulüpte devrede. Emre Mor için Trabzonspor , Fenerbahçe ve Beşiktaş , Fatih Karagümrük’ün kapısını çaldı. Bu 3 kulüp de kırmızı-siyahlılara sözlü teklifte bulundu.

Yetenekli ismin hangi takıma gideceği ise henüz belli değil. Özel işleri nedeniyle yurt dışında bulunan Emre’nin Türkiye’ye döndükten sonra yol haritasının netlik kazanacağı öğrenildi.

Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 29 maça çıkan Emre, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Trabzonspor
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