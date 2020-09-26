YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. EMŞAV’dan 201. mevlit

EMŞAV’dan 201. mevlit

SAMSUN HABERLERİ  | 26.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif’in 201’incisi yapıldı.Program Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi İmamı Murat Başer ve şehit ağabeyi Hasan Keleş’in katkılarıyla icra edildi.

EMŞAV’dan 201. mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif’in 201’incisi yapıldı.
Program Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi İmamı Murat Başer ve şehit ağabeyi Hasan Keleş’in katkılarıyla icra edildi. Korona virüsü salgınından dolayı camide icra edilen mevlit sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınla da üyelere, şehit ve gazi yakınlarına izletildi.
EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, “Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Şehit yakınlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz. Dualarımıza iştirak eden herkesten Allah razı olsun. Görevi başındaki emniyet güçlerimize, askerlerimize sağlık sıhhat başarı diliyoruz. Ebediyete göçen gazilerimize, yakınlarımıza rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çarşamba’da bıçaklı kavga:1 ölü
Çarşamba’da bıçaklı kavga:1 ölü
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “İki mahalle de toplam 5800 metre yol asfaltlandı”
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “İki mahalle de toplam 5800 metre yol asfaltlandı”
Ünye’ye Büyükşehir eli
Ünye’ye Büyükşehir eli

Samsun Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:31
İkindi
15:52
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Alper Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Başak Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde skandal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde skandal
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.