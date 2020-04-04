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En az gol yiyen takım Gençlerbirliği

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı, ligde en az gol yiyen takım oldu.Kadınlar 2.

En az gol yiyen takım Gençlerbirliği

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı, ligde en az gol yiyen takım oldu.
Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ligde geride kalan 17 haftada sadece 6 gol yedi. Rakip filelere 37 gol atan Kırmızı-Siyahlılar 13 takım arasında en az gol yiyen takım olmayı başardı.
Kayseri Gençlerbirliği, 3.haftada Dudulluspor’dan 1 gol, 8.haftada 7 Eylül Gençlikspor’dan 3 gol, 10.haftada İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor’dan 1 gol ve 16.haftada Dudulluspor’dan 1 gol yedi. Kırmızı-Siyahlılar 9 maçta ise gol kalesini gole kapattı.

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