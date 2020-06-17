"En büyük eroin operasyonu" davasında sona yaklaşıldı

Erzurum'da, "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen ve 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonla ilgili davada, aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ile tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ve sanık avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Hacı Karahan'ın katılmadığı duruşmada, sanıklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldivenli şekilde salona alındı.

Mahkeme heyeti, polis ve jandarmanın da maskeli takip ettiği duruşmayı sanık yakınları izleyemedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dava dosyasına önceden sunduğu esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Sanıklar ve avukatları heyet değişikliği dolayısıyla esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bir sonraki celse yapmak üzere süre talebinde bulunarak savunma yapmadı.