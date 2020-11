En çok beğeni alanlar ile kural ihlali yapmayanlar kasklarını aldı

"Ülkemizde her yıl ortalama 5 bin 500 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybediyor"

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Hamza Erdaş ise trafik kazalarında dünyada her yıl ortalama 1 milyon 200 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini, 20 ile 500 milyon arasında insanın da yaralandığını veya sakat kaldığını söyledi. Yapılan araştırmalarda trafik kazalarının dünya ekonomisine yılda 500 milyar dolar zarar verdiğini kaydeden Erdaş, "Ülkemizin de önemli sorunlarından bir tanesi olan trafik kazalarında her yıl ortalama 5 bin 500 vatandaşımızı yaşamını yitirmekte, 250 bin vatandaşımızı yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Meydana gelen bu kazaların yüzde 22’sini motosiklet sınıfındaki araçlar oluşturmaktadır. İlimizde meydana gelen kazalarda ise yıllık ortalama 130 vatandaşımız yaşamını yitirmekte, 8 bin vatandaşımız yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Meydana gelen kazalara karışan araçların yüzde 35’i motosiklet türü araçlardır. İlimizin iklim ve coğrafi koşullarının uygun olması, motosikletlerin fiyat ve yakıt ekonomisi, trafikte zaman kazandırması, son dönemde pandemi dolayısıyla bireysel araçlara artan talepler neticesi ilimizde motosiklet kullanımının ve kazalarının arttığını gözlemlenmektedir. İlimizde kayıtlı 665 bin aracın 154 bini motosiklet sınıfı araçlardan oluşmakta olup, ilimiz tescilli motosiklet sayısında Türkiye’de 7. sırada bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de kayıtlı tüm motosikletlerin yüzde 4’ü ilimizde tescillidir" diye konuştu.