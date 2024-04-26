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    4. Sosyal medya bu cinsiyet partisini şaşkınlıkla takip etti! Pembe ve mavi kostümlü adamlar bahçede güreş yaptı... Tezahüratlar havada uçuştu

    Sosyal medya bu cinsiyet partisini şaşkınlıkla takip etti! Pembe ve mavi kostümlü adamlar bahçede güreş yaptı... Tezahüratlar havada uçuştu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 13:30
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir cinsiyet açıklama partisine ait görüntüler gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde bahçeye kurulan ringte mavi ve pembe kostümlü iki adamın güreş yaptığı anlar yer aldı. O anlarda izleyicilerin 'kız, erkek' diyerek tempo tuttuğu görüldü.

    Sosyal medyada birbirinden ilginç konseptlerde yapılan cinsiyet partilerinin popülerliği devam ediyor. Son olarak TikTok'ta "rosssmith" kullanıcı adıyla paylaşılan bir görüntüde biri pembe, biri mavi kıyafet giyen iki adamın ringte kavga ettiği anlar yer aldı.

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    TikTok'ta yer alan videoya göre iki adam likralı kıyafetleriyle ringe giriyor ve dövüşmeye başladı. Seyirciyi şaşırtacak şekilde, mavi yarışmacı pembe yarışmacının üstesinden geldi ve kendisini katlanabilir bir sandalyenin üzerinden zaten yerde olan pembe yarışmacının üzerine atladı ve ardından arka bahçedeki amatör güreş maçını kazandı. Hakem mavi yarışmacıyı galibiyetle taçlandırdı. Böyle bebeğin erkek olduğu sevdiklerine açıklandı.

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    Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. O anlara binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tamam bu gerçekten muhteşemdi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Cinsiyet partilerinden nefret ederim ama bu çok iyiydi" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya cinsiyet partisi
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