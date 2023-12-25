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    4. Polis memurunun müstehcen paylaşımlar yaptığı sayfası başına bela oldu! Yetmedi devriye sırasında cinsel içerikli eylemleri ifşalandı

    Polis memurunun müstehcen paylaşımlar yaptığı sayfası başına bela oldu! Yetmedi devriye sırasında cinsel içerikli eylemleri ifşalandı

    25.12.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinin Yamhill İlçesi Şerif Ofisi Yardımcısı David Richard Mills, müstehcen paylaşımlar yaptığı hesabının ifşa edilmesinden sonra halka açık yerlerde cinsel içerikli eylemler gerçekleştirme dahil olmak üzere 12 suçla tutuklandı.

    Polis memurunun müstehcen paylaşımlar yaptığı sayfası başına bela oldu! Yetmedi devriye sırasında cinsel içerikli eylemleri ifşalandı

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis memuru kendisini teşhir ettiği ve devriye arabasında mastürbasyon da dahil olmak üzere cinsel eylemlerde bulunduğu iddialarının ardından mahkemeye çıkarıldı. 2022 ile 2023 yılları arasında yaşanan olaylar mahkeme belgelerinde paylaşıldı ve bu olaylar resmi görevi kötüye kullanma, kamusal ahlaka aykırılık, usulsüz davranış ve saygı duyulan nesnelerin kötüye kullanılması suçlamalarına yol açtı. Mahkemede yer alan bilgilere göre, Mills üniformalıyken cinsel içerikli eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

    LİSTEDEKİ SUÇLARI BİR HAYLİ FAZLA

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    Fox 12'in haberine göre, mahkemede Mills'in sosyal medya platformlarında uygunsuz fotoğraf ve videolar yayınladığı tespit edildi. İddialar arasında devriye arabasında mastürbasyon yapmak ve cinsel birliktelik yaşamak gibi suçlamalar da yerini aldı.

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    Tahliye anlaşmasına göre yargıç, çevrimiçi olanlar da dahil olmak üzere kamuya açık yerlerde herhangi bir kolluk kuvveti amblemi takarak görülmesine izin verilmemesi şartıyla onu serbest bıraktı.

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    Anahtar Kelimeler:
    polis Amerika
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