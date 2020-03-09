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En çok orman emval alan tüccarlar plaketle ödüllendirildi

MERSİN HABERLERİ  | 09.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 2019 yılında son depo ve dikili satıştan en fazla emval alan tüccarlara plaket verdi.Tüccarlar ile birlikte düzenlenen toplantıya, Bölge Müdürü Kenan Akduman, Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ali Dinçer ve şube teknik elemanları, Mersin Orman İşletme Müdürü ve işletme müdür yardımcıları katıldı.Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Bölge Müdürü Akduman, “Üretim kısmında Bölge Müdürlüğümüzde, 2010 yılında 450 bin metreküp üretim gerçekleştirmişken, geçtiğimiz yıl 950 bin metreküp gerçekleştirdik.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 2019 yılında son depo ve dikili satıştan en fazla emval alan tüccarlara plaket verdi.
Tüccarlar ile birlikte düzenlenen toplantıya, Bölge Müdürü Kenan Akduman, Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ali Dinçer ve şube teknik elemanları, Mersin Orman İşletme Müdürü ve işletme müdür yardımcıları katıldı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Bölge Müdürü Akduman, “Üretim kısmında Bölge Müdürlüğümüzde, 2010 yılında 450 bin metreküp üretim gerçekleştirmişken, geçtiğimiz yıl 950 bin metreküp gerçekleştirdik. Sizlerin desteği ile 1 milyon 50 bin metreküp olan 2020 programımızın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İlk defa geçtiğimiz yıl ülkemizdeki oduna dayalı cari açığımız kapatılarak ülkemiz orman ürünleri sektöründe katma değer sağlandı” dedi.
Toplantıda, tüccarların sorunları ve talepleri değerlendirilirken, 2019 yılında Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinden en çok emval alarak sıralamaya giren tüccarlara plaket verildi.

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