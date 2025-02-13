En güzel, en anlamlı Berat Kandili mesajları! Dualı, hadisli, resimli, kısa ve uzun 2025 en yeni Kandil mesajları burada

Berat Kandili mesajları bugünün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. İslam aleminde büyük bir heyecanla beklenen Berat Kandili bu gece ibadetler ve dualarla idrak edilecek. İslam dünyası için önem teşkil eden bu gece sevdiklerine, akrabalarına ve dostlarına mesajlar göndermek isteyenler için en güzel, en anlamlı ve hadisli Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik...

BERAT NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin karşılığıdır. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” gibi tabirler kullanılmaktadır.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşır. Bu değerli günde günahların affolunduğuna inanılır.

DUALI, HADİSLİ, RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Berat Kandili’niz mübarek olsun! Allah dualarınızı kabul etsin.

Affın ve bağışlanmanın gecesi Berat Kandili mübarek olsun.

Günahlarımızın affı, kalplerimizin huzuru için bir fırsat gecesi… Rabbim, dualarımızı kabul etsin.

Dualarla, umutlarla dolu bir kandil gecesi dilerim. Hayırlı kandiller!

Bu mübarek gecede Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin.

Kalbinizde huzur, hanenizde bereket eksik olmasın. Kandiliniz mübarek olsun!

Karanlık geceleri aydınlatan kandiller gibi gönülleriniz hep nurla dolsun.

Berat Kandili’nin tüm dualarınıza vesile olması dileğiyle… Hayırlı kandiller!

Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Geceniz nurlu, dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Hayırlı kandiller!

Berat Kandili vesilesiyle tüm günahlarımız affolsun, kalplerimiz huzur bulsun. Kandiliniz mübarek olsun!

Rabbim, bu mübarek gecede tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller dilerim.