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“En Hızlı Toparlanma Sanayi Sektöründe Yaşanıyor”

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayi üretimi ağustos ayı verilerini değerlendirerek, en hızlı toparlanmanın sanayi sektöründe yaşandığını söyledi.Sanayi üretiminin ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10,4 artış kaydettiğine değinen Başkan Büyüksimitci, “Takvim endeksinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustos ayında aylık yüzde 3.4 ve yıllık yüzde 10.4 ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.

“En Hızlı Toparlanma Sanayi Sektöründe Yaşanıyor”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayi üretimi ağustos ayı verilerini değerlendirerek, en hızlı toparlanmanın sanayi sektöründe yaşandığını söyledi.
Sanayi üretiminin ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10,4 artış kaydettiğine değinen Başkan Büyüksimitci, “Takvim endeksinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustos ayında aylık yüzde 3.4 ve yıllık yüzde 10.4 ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Bu hızlı toparlanma sanayinin çarklarının zor koşullarda bile döndüğünün göstergesidir ve ileriye dönük umutlarımızı daha da artırmıştır” dedi.
Sanayi üretimindeki toparlanmanın üçüncü ve dördüncü çeyrek rakamlarına olumlu yansıyacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “İnşallah sanayideki bu olumlu büyüme ve hızlı toparlanmanın diğer sektörlerimiz açısından da yaşanması en büyük temennimizdir. Bu rakamlardan yola çıkarak, en hızlı toparlanmanın sanayi sektöründe yaşandığını söyleyebiliriz. Coğrafyamızdaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha hızlı bir çıkış yakalayarak, ilk iki çeyrekteki kayıplarımız telafi edeceğiz. İnşallah 2020 yılını azda olsa büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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