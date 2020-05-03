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En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

İZMİR HABERLERİ  | 03.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Korona virüse (Covid-19) karşı çalışmaları aralıksız sürdüren Buca Belediyesi dezenfekte çalışmalarında, ilçenin 47 mahallesindeki 3 bin 518 sokak ve 53 caddenin tamamının ilaçlanmasında üçüncü turu tamamladı.

Korona virüse (Covid-19) karşı çalışmaları aralıksız sürdüren Buca Belediyesi dezenfekte çalışmalarında, ilçenin 47 mahallesindeki 3 bin 518 sokak ve 53 caddenin tamamının ilaçlanmasında üçüncü turu tamamladı. Başkan Erhan Kılıç, çalışmalar ve Bucalıların duyarlılığı sayesinde İzmir’in en kalabalık ilçesinin riskli bölgenin dışında kaldığını, korona virüsün en az hasarla atlatılacağını söyledi.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından yaklaşık 2 aylık süre geride kalırken, Buca Belediyesi aldığı önlemlere hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, ilçe genelinde sokak sokak ilaçlama çalışmaları başlatmıştı. Geride kalan süre boyunca ekipler, sokak ilaçlamalarında kent merkezinin ardından köylere de ulaşarak üçüncü turu da tamamladı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde boş kalan sokaklarda aralıksız çalışan ekipler, Buca’nın 47 mahallesindeki 3 bin 518 sokak ve 53 caddenin tamamını, üç kere Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünden onaylı ilaçlarla dezenfekte etmiş oldu.

“Vatandaş ve belediye el ele vererek korona virüse geçit vermedik”
Pandemi başından beri yürütülen çalışmaların, salgının Buca’da yayılmasına engel olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Salgın başladığı günden beri yürütmüş olduğumuz çalışmalar ve hemşehrilerimizin duyarlılığı sayesinde Buca’da rakamların beklenenin altında olduğunu Bakanlığın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasından görebiliyoruz. Türkiye’de en çok vakanın görüldüğü ikinci il olan İzmir’in en kalabalık ilçesi olmamıza rağmen, riskli bölgenin dışında kaldık. Buca’da vatandaş ve belediye el ele vererek korona virüse geçit vermedik. Hep söylemiş olduğumuz gibi önlemler arttıkça vaka sayısı düşmeye devam edecek. Bizler de çalışmaya aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

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