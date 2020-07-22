İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, sağlıklı uyku konusunda dünya genelinde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "İyi uyku beyin sağlığı, mutluluk, uzun yaşam ve en önemlisi iyi bir yaşam kalitesi için önemli. Uyku fizyolojik onarımların gerçekleştiği hayatımızın üçte birini kapsayan önemli ve aktif bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

Medicana Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada Karlıkaya, uykusuzluğun ne olduğunu ve nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Uykusuzluk çeken insanların uykuya dalmada sıkıntı yaşadıklarını, sık uyandıklarını ya da uyandıklarında kendilerini dinlenmiş hissedemediklerini aktaran Karlıkaya, "Uykusuzluk her zaman bir kişinin uyku saatleri ile ilgili değildir. Herkesin farklı bir uyku süresine ihtiyacı olsa da yapılan çalışmalarda en sağlıklı uyku süresi 7 saat olarak belirlenmiştir. İyi uyku beyin sağlığı, mutluluk, uzun yaşam ve en önemlisi iyi bir yaşam kalitesi için önemli. Uyku fizyolojik onarımların gerçekleştiği hayatımızın üçte birini kapsayan önemli ve aktif bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.