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En son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Sergen Yalçın geri mi dönüyor? Eski takımı pusuda...

03.03.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, görev süresi boyunca bir şampiyonluk, bir de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Siyah - beyazlı takım ile yollarını geçtiğimiz sezon ayıran deneyimli çalıştırıcı, adının bazı takımlarla anılmasına rağmen herhangi bir anlaşmaya varmamıştı. Bir süredir dinlenen Yalçın için eski takımı Konyaspor'un devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar...

En son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Sergen Yalçın geri mi dönüyor? Eski takımı pusuda...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konyaspor'da İlhan Palut'un görevden alınmasıyla birlikte teknik direktör Aleksandar Stanojevic takımın başına getirilmişti. Yeşil - beyazlı takımda 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Sırp çalıştırıcı, bu karşılaşmaların hepsinden mağlubiyetle ayrıldı.

Son olarak Fenerbahçe karşısına çıkan Konyaspor, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılınca taraftarlardan tepki geldi ve Aleksandar Stanojevic'in koltuğu sallantıya girdi.

İKİ HAFTA SÜRE VERİLDİ

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Fanatik'in haberine göre Konyaspor yönetimi, 5 maçta gol dahi atamayan takımın başında yer alan Aleksandar Stanojevic'e iki hafta daha süre verdi. Bu süre zarfında bekleneni verememesi halinde 49 yaşındaki teknik adamla yollar ayrılacak.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

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Aleksandar Stanojevic ile yolların ayrılması halinde göreve getirilmesi planlanan ilk ismin Sergen Yalçın olduğu ortaya çıktı. Yönetimin tecrübeli çalıştırıcı ile temasa geçtiği ve fikir aldığı kaydedildi.

"8 AY KAFAMI TOPARLAYAMADIM"

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Geçtiğimiz aylarda katıldığı televizyon programında kariyerine dair açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım" demişti.

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