Enerji sektöründe yabancı sermaye girişine Yapı Kredi imzası

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın enerji firmalarından Albioma S.A. ve ortaklarının, BM Holding'e ait Gümüşköy Jeotermal Elektrik Santrali'ni satın alması işleminde Yapı Kredi, BM Holding'in münhasır finansal danışmanı olarak rol aldı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli bölgelerinde toplam 910 megavat kurulu gücü yöneten Albioma, bu işlem sayesinde Türkiye'ye ilk yatırımını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, bu işlemle birlikte önemli bir yabancı sermayenin daha Türkiye'ye girişine katkıda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak enerji sektöründe finansal danışmanlık hizmeti verdiğimiz başarılı satış işlemlerine bir yenisini daha ekleyerek bu alandaki farkımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ulusal ve uluslararası satış işlemlerinde finansal danışman olarak sıkça tercih ediliyor ve müşterilerimize uluslararası standartlarda hizmet sunuyoruz. Öte yandan, bu sayede ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak da bizleri ayrıca gururlandırıyor."

