Enerjisa Enerji, Brisa'nın Aksaray fabrikasının enerjisini güneşten sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Enerji, Brisa Aksaray fabrikasının çatısına kurduğu güneş enerjisi santraliyle tesisin enerji ihtiyacını güneşten sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji ile Brisa yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlayacak bir iş birliğine imza attı.

Söz konusu iş birliği kapsamında, Enerjisa Enerji'nin "Enerji Performans Modeli" ile Brisa Aksaray fabrikasının çatısına kurduğu 4,2 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali sayesinde Brisa kendi elektriğini kendi üretecek.

Aksaray bölgesindeki en büyük çatı güneş enerji santrali yatırımı olan ve toplam 75 bin metrekare çatı alanı üzerine 10 bin 400'den fazla güneş paneli yerleştirilerek kurulan santral, yıllık 6 bin 226 megavatlık üretim kapasitesi ile tesis ihtiyacının yaklaşık 5'te 1'ini karşılayacak.

Yaklaşık 2 bin 75 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk bu tüketimin yenilenebilir enerjiyle sağlanması sayesinde yılda 3 bin ton karbondioksit salımının önüne geçilmiş ve karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Türkiye'nin akıllı teknolojilerle donatılmış ilk fabrikası olma özelliğine sahip Brisa Aksaray fabrikasında, güneş enerjisi santralinin yüksek performansla çalışabilmesi için tüm bakımlar Enerjisa Enerji tarafından yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Brisa Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kürkçü, söz konusu yatırımın, şirketin 2050 net sıfır emisyon hedefine doğru atılan önemli bir adımı olduğunu belirterek, "Her yıl karbon emisyonunun ve atıkların azaltılması, enerji ve suyun verimli kullanılmasına yönelik somut aksiyonlarla sürdürülebilirlik performansımızı daha ileriye taşıyoruz. Güneş enerjisi santrali yatırımımızı, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbonsuz bir gelecek için atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar da elektrik enerjisi değer zincirinin her halkasında karbon salımını azaltmanın önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"'İşimin Enerjisi' çatısı altında enerji çalışmalarımızda son altı ayda devreye alınan projelerimiz ile toplam kurulu gücümüzü üç katına çıkarttık. Bu yüksek performans, toplam iş girişi ve ciro hedeflerimizin oldukça üzerinde gerçekleşmelere ulaşmamızı sağladı. Çatı güneş santrali projelerimize ek olarak enerji verimlilik projelerimizle 7 bin 350 armatürün LED dönüşümü tamamladık ve 2022 yılı için endüstriyel verimlilik projeleri için çalışmalarımıza başladık. Tüm bu projelerimizin en anlamlı çıktısı ise gezegenimizin karbon ayak izini yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde bir ormanın senelik etkisi kadar azaltmak oldu. Brisa Aksaray Fabrikası çatısında devreye alacağımız güneş enerji santrali ile ülkemizin ve dünyanın daha iyi bir gelecek için ulaşmak istediği hedeflere katkı sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

