Enerjisa Üretim’e Stevie’den 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Üretim, Stevie’de Yılın İşvereni Kategorisinde altın, İnsan Kaynakları Başarısı Kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Enerjisa Üretim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, dünyanın en saygın iş ödülleri organizasyonu olan Stevie Ödülleri’nde biri altın, biri bronz olmak üzere 2 ödüle layık görüldü.

Dünyanın en iyi işverenlerinin yanı sıra insan kaynakları alanındaki başarıların da ödüllendirildiği global bir program olan Stevie Ödülleri’nde bu yıl 700 başvuru değerlendirmeye alındı.

Enerjisa Üretim, Yılın İşvereni (Enerji) Kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, İnsan Kaynakları Başarısı kategorisinde ise Prim ve Ödüllendirme Sistemleri ile bronz ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet R. Kumbasar, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda çok büyük bir öneme sahip Stevie Ödülleri’nden biri altın ve biri bronz olmak üzere toplam 2 ödülle dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Enerjisa Üretim olarak 'Yılın İşvereni' kategorisinde altın ödüle layık görülmek, 2018 yılından bu yana insan odaklı gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların ve emeğin karşılığı.