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Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 2 yeni ilçeye doğal gaz getiriyor

26.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 2 yeni ilçeye doğal gaz getiriyor

Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerine doğal gaz götürecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerya Kapadokyagaz, bölgede yaptığı yatırımlarla birlikte yaklaşık 85 bin haneye hizmet vermeye devam ediyor.

Hali hazırda Nevşehir'in 7 ilçesinden 4'üne doğal gaz arzı sağlayan şirket, 6 bin 38 nüfuslu Acıgöl ve 5 bin 264 nüfuslu Hacıbektaş ilçelerine de doğal gaz hizmeti götürmeye hazırlanıyor.

Şirket, Acıgöl ve Hacıbektaş Belediyelerinin almış olduğu meclis kararlarına istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna lisans genişletme başvurusunda bulunacak. Gerekli izinlerin alınmasının ardından doğal gaz altyapı çalışmaları başlayacak ve yıl sonuna kadar söz konusu ilçelere doğal gaz arzı sağlanacak.

Toplamda 570 kilometre doğal gaz hattı ile 60 mahallede yaklaşık 83 bin 700 aboneye hizmet sağlayan Enerya, bu yıl ilde 51 kilometre yeni doğal gaz şebekesi oluşturarak 10 yeni mahalleye daha doğal gaz ulaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Kapadokyagaz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın, "Enerya Kapadokyagaz olarak temiz ve ekonomik bir enerji olan doğal gazın kullanımının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Bu paralelde çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerine doğal gaz arzının 2022 yılında sağlanması konusunda bu iki ilçeyi de doğal gaz dağıtım lisansımızın kapsamına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerya Enerji'nin 10 ilde 1 milyon 700 binden fazla aboneye doğal gaz hizmeti götürdüğünün altını çizen Özaltın, "Doğal gaz, tüm dünyada temiz enerji olarak kabul edilirken alternatif yakıt türlerine göre ev ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Temiz bir enerji kaynağı olan doğal gaz, ortam ve çevre kirliliğine de yol açmıyor. Yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmi ve 16 bin kilometreye varan şebekemiz ile abonelerimizi doğal gaz ile buluşturmaya devam edeceğiz." açıklamsında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Acıgöl Hacıbektaş

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