YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Engel tanımayan izcilerden “Atatürk ve İzcilik” sergisi

Engel tanımayan izcilerden “Atatürk ve İzcilik” sergisi

23.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü, "Atatürk ve İzcilik" konulu bir sergi açtı.Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Dezavantajlı İzcilik Kulübü ve Eğitim Merkezi’nde eğitim gören Türkiye’nin ilk dezavantajlı izci kulübü üyeleri, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda ortaya koydukları eserlerle hayranlık uyandırıyor.

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü, "Atatürk ve İzcilik" konulu bir sergi açtı.
Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Dezavantajlı İzcilik Kulübü ve Eğitim Merkezi’nde eğitim gören Türkiye’nin ilk dezavantajlı izci kulübü üyeleri, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda ortaya koydukları eserlerle hayranlık uyandırıyor. Hobi bahçelerinde kendi elleriyle ürettikleri sebze ve meyveler ile aile ekonomilerine de katkı sağlayan izcilerin "Atatürk ve İzcilik" konulu sergisi büyük ilgi görüyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ve Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral ile birlikte hobi bahçesinde meyve ve sebze ekimi yapan izciler, daha sonra sergi açılışını gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü temsilen açılış konuşması yapan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, “Dezavantajlı izcilerimizle bu güzel günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Organik sebze ve meyvelerin ekimini gerçekleştirdik. İzcilerimiz kendi mahsullerini ekip yemenin sevincini yaşıyor. Atatürk ve İzcilik sergisi de çok anlamlı ve güzel fotoğraflara ev sahipliği yapmış. Sergide yer alan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izcilerle olan fotoğrafları dikkat çekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
Gökkuşağı Dezavantajlı İzcilik Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz, kendilerine sağladığı imkanlar ve destekleri için Belediye Başkanı Akgün’e teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
13:22
İkindi
16:23
Akşam
18:54
Yatsı
20:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Daikin'nden hava temizleme cihazı alacaklara uyarılar

Daikin'nden hava temizleme cihazı alacaklara uyarılar

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Basketbol: Toplu sonuç

Basketbol: Toplu sonuç

Teknosa, sermaye artırımı ile 273 milyon TL nakit girişi yaratacak

Teknosa, sermaye artırımı ile 273 milyon TL nakit girişi yaratacak

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.