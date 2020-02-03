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Engelleri aştı, başarıya koştu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

Zonguldaklı işitme engelli sporcu Alperen Arslan, İstanbul’da yapılan Gençler Salon Türkiye Şampiyonası’nda ikinci oldu.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 1-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm pistinde Gençler Salon Türkiye Şampiyonası yapıldı.

Engelleri aştı, başarıya koştu

Zonguldaklı işitme engelli sporcu Alperen Arslan, İstanbul’da yapılan Gençler Salon Türkiye Şampiyonası’nda ikinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 1-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm pistinde Gençler Salon Türkiye Şampiyonası yapıldı. Zonguldaklı işitme engelli sporcu Alperen Aslan 60 metre ve 200 metre yarışlarında ter döktü. Engelli sporcu Alperen Aslan 200 metrede engelleri aşarak 25.19’luk derecesiyle ikinci olma başarısı gösterdi. Aslan almış olduğu bu başarıyla bu yıl yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor.

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