CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026

Maç önü

"UĞURSUZLUK GETİRMEK İSTEMİYORUM!"

Angel Di Maria: "Finale gitmeyeceğim. Milli takım için uğursuzluk getirmek istemiyorum! Sakin bir şekilde evde kalıp maçı izleyeceğim. Takım arkadaşlarım, ilk günden bu yana onların yanında olduğumu biliyorlar. Her zamanki gibi onları destekleyeceğim.

Milli takımın performansından çok mutluyum. Genç oyunculara yer açarak önemli bir adım atıldığını düşünüyorum. Bence bu doğru bir karardı. Çocuklar yine finalde ve İngiltere karşısında sergiledikleri performanstan sonra onlardan daha fazlasını isteyemezsiniz."