CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026

Maç önü
Maç önü
The stage is set for the @FIFAWorldCup 2026 Final 🏟️ pic.twitter.com/ISedMTWxKu— FIFA (@FIFAcom) July 19, 2026
Maç önü
Angel Di Maria: "Finale gitmeyeceğim. Milli takım için uğursuzluk getirmek istemiyorum! Sakin bir şekilde evde kalıp maçı izleyeceğim. Takım arkadaşlarım, ilk günden bu yana onların yanında olduğumu biliyorlar. Her zamanki gibi onları destekleyeceğim.
Milli takımın performansından çok mutluyum. Genç oyunculara yer açarak önemli bir adım atıldığını düşünüyorum. Bence bu doğru bir karardı. Çocuklar yine finalde ve İngiltere karşısında sergiledikleri performanstan sonra onlardan daha fazlasını isteyemezsiniz."
Maç önü
Manchester United efsanesi Wayne Rooney: "Arjantin Dünya Kupası'nı kazanırsa, Messi tüm tartışmalara son verir. Bence Ronaldo'yu destekleyenler bile buna saygı duymalı.
Messi'nin bu Dünya Kupası'nda yaptıklarını düşünürseniz... Bir önceki Dünya Kupası ve bu Dünya Kupası, hem de 39 yaşında, bu, tüm tartışmaları sona erdirir."
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek tarihi İspanya - Arjantin finali öncesinde, futbol dünyasının alışık olmadığı türden mistik bir gelişme yaşandı.
Dünyanın gözü kulağı dev maça çevrilmişken, Peru'da gerçekleştirilen sıra dışı bir ritüel uluslararası medyanın manşetlerine taşındı.
Perulu şamanlar, altın kupanın yeniden Güney Amerika topraklarına dönmesi amacıyla Arjantin Milli Takımı'na manevi güç göndermek için özel bir ayin başlattı.
Peru basınına yansıyan detaylara göre, mistik dünyada şampiyonluk tahmini konusunda tam bir fikir birliği sağlanamadı. Ayahuasca ritüelleri ve geleneksel yöntemlerle geleceği öngörmeye çalışan şamanların büyük bir bölümü kupanın Arjantin'e gideceğini savunurken, azımsanmayacak bir kesim ise İspanya'nın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini ileri sürdü.
Maç önü
İki farklı geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atan Arjantin, Mısır'ı 3-2 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Messi ve arkadaşları, son 23 dakikada bulduğu üç golle turnuvanın en unutulmaz geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdi.
*Maç önü**
Arjantin'in Mısır ile oynadığı Son 16 Turu maçında Lionel Messi, 20. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde dikkat çeken bir istatistiğe daha imza attı.
*Maç önü**
Arjantin'e 3-2 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda eden Mısır'da teknik direktör Hossam Hassan ve futbolcular, maçın hakemine sert tepki gösterdi. Mısırlılar, karşılaşmanın yönetimini ve turnuvanın adaletini hedef alan açıklamalarda bulundu.
*Maç önü**
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Tangocular'a galibiyeti Alexis Mac Allister, Julian Alvarez ve Lautaro Martinez'in golleri getirirken, İsviçre'nin tek sayısını Dan Ndoye kaydetti. Karşılaşmada 72'de Breel Embolo kırmızı kart gördü. Arjantin, yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
*Maç önü**
Arjantin'in İsviçre karşısında öne geçtiği maçta Lionel Messi, yaptığı asistle Dünya Kupası tarihine geçti. Arjantinli yıldız, turnuva tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu olurken, eleme turlarındaki gol katkısında da zirveye yerleşti.
*Maç önü**
İspanya, Mikel Merino'nun uzatma dakikalarında attığı golle Portekiz'i 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Boğalar, çeyrek finalde ABD ile Belçika arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
*Maç önü**
Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası'na Son 16 Turu'nda veda etmesiyle Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de sona erdi. Yıldız isim, kupayı kazanamadan turnuvaya veda etti.
*Maç önü**
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, uzatma dakikalarında Lautaro Martinez'in golüyle İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu.
*Maç önü**
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanyollar'a galibiyeti Fabian Ruiz ve son dakikada Mikel Merino'nun golleri getirirken, Belçika'nın tek sayısını Charles De Ketelaere kaydetti.
*Maç önü**
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere-Arjantin karşılaşması, Opta'nın 1966'dan bu yana tuttuğu detaylı verilerde bir ilke sahne oldu.
*Maç önü**
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Boğalara galibiyeti getiren goller Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro'dan gelirken, finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
*Maç önü**
İspanya, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselirken yalnızca skoruyla değil, kusursuza yakın savunma performansıyla da öne çıktı.
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