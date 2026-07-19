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CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026
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CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde futbolun iki devi kozlarını paylaşıyor. İspanya ile Arjantin, New York New Jersey Stadyumu'nda kupayı müzesine götürebilmek için karşı karşıya gelirken, futbolseverler nefes kesen finalin tüm gelişmelerini anbean takip ediyor. Peki İspanya - Arjantin maçı ne zaman? saat kaçta? hangi kanalda? İşte tüm soruların yanıtı ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

Burak Kavuncu

Maç önü

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Enzo Fernandes, Mac Allister, Alvarez, Messi.

Maç önü

TARİHİ FİNAL İÇİN ORTAM HAZIR!

Maç önü

"UĞURSUZLUK GETİRMEK İSTEMİYORUM!"

Angel Di Maria: "Finale gitmeyeceğim. Milli takım için uğursuzluk getirmek istemiyorum! Sakin bir şekilde evde kalıp maçı izleyeceğim. Takım arkadaşlarım, ilk günden bu yana onların yanında olduğumu biliyorlar. Her zamanki gibi onları destekleyeceğim.

Milli takımın performansından çok mutluyum. Genç oyunculara yer açarak önemli bir adım atıldığını düşünüyorum. Bence bu doğru bir karardı. Çocuklar yine finalde ve İngiltere karşısında sergiledikleri performanstan sonra onlardan daha fazlasını isteyemezsiniz."

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 1

Maç önü

"TÜM TARTIŞMALARI BİTİRİR"

Manchester United efsanesi Wayne Rooney: "Arjantin Dünya Kupası'nı kazanırsa, Messi tüm tartışmalara son verir. Bence Ronaldo'yu destekleyenler bile buna saygı duymalı.

Messi'nin bu Dünya Kupası'nda yaptıklarını düşünürseniz... Bir önceki Dünya Kupası ve bu Dünya Kupası, hem de 39 yaşında, bu, tüm tartışmaları sona erdirir."

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 2

Maç önü

PERULU ŞAMANLARDAN ARJANTİN'E KEHANET AYİNİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek tarihi İspanya - Arjantin finali öncesinde, futbol dünyasının alışık olmadığı türden mistik bir gelişme yaşandı.

Dünyanın gözü kulağı dev maça çevrilmişken, Peru'da gerçekleştirilen sıra dışı bir ritüel uluslararası medyanın manşetlerine taşındı.

Perulu şamanlar, altın kupanın yeniden Güney Amerika topraklarına dönmesi amacıyla Arjantin Milli Takımı'na manevi güç göndermek için özel bir ayin başlattı.

Peru basınına yansıyan detaylara göre, mistik dünyada şampiyonluk tahmini konusunda tam bir fikir birliği sağlanamadı. Ayahuasca ritüelleri ve geleneksel yöntemlerle geleceği öngörmeye çalışan şamanların büyük bir bölümü kupanın Arjantin'e gideceğini savunurken, azımsanmayacak bir kesim ise İspanya'nın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini ileri sürdü.

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 3

Maç önü

ARJANTİN'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ! MISIR'I SON DAKİKADA GEÇTİ

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 4
İki farklı geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atan Arjantin, Mısır'ı 3-2 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Messi ve arkadaşları, son 23 dakikada bulduğu üç golle turnuvanın en unutulmaz geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdi.

*Maç önü**

ARJANTİN'DE MESSİ ŞOKU! KABUS DEVAM EDİYOR

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 5
Arjantin'in Mısır ile oynadığı Son 16 Turu maçında Lionel Messi, 20. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde dikkat çeken bir istatistiğe daha imza attı.

*Maç önü**

MISIR CEPHESİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ! "DÜNYA KUPASI ARJANTİN İÇİN AYARLANMIŞ"

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 6
Arjantin'e 3-2 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda eden Mısır'da teknik direktör Hossam Hassan ve futbolcular, maçın hakemine sert tepki gösterdi. Mısırlılar, karşılaşmanın yönetimini ve turnuvanın adaletini hedef alan açıklamalarda bulundu.

*Maç önü**

UZATMALARDA ŞOV! ARJANTİN İNGİLTERE'NİN RAKİBİ OLDU

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 7
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Tangocular'a galibiyeti Alexis Mac Allister, Julian Alvarez ve Lautaro Martinez'in golleri getirirken, İsviçre'nin tek sayısını Dan Ndoye kaydetti. Karşılaşmada 72'de Breel Embolo kırmızı kart gördü. Arjantin, yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

*Maç önü**

DÜNYA KUPASI'NDA KİMSENİN YAPAMADIĞINI YİNE MESSİ BAŞARDI!

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 8
Arjantin'in İsviçre karşısında öne geçtiği maçta Lionel Messi, yaptığı asistle Dünya Kupası tarihine geçti. Arjantinli yıldız, turnuva tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu olurken, eleme turlarındaki gol katkısında da zirveye yerleşti.

*Maç önü**

90+1'DE GELEN ZAFER! İSPANYA, PORTEKİZ'İ MERİNO İLE ELEDİ

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 9
İspanya, Mikel Merino'nun uzatma dakikalarında attığı golle Portekiz'i 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Boğalar, çeyrek finalde ABD ile Belçika arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

*Maç önü**

CRİSTİANO RONALDO'NUN DÜNYA KUPASI RÜYASI SONA ERDİ! KUPASIZ VEDA ETTİ

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 10
Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası'na Son 16 Turu'nda veda etmesiyle Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de sona erdi. Yıldız isim, kupayı kazanamadan turnuvaya veda etti.

*Maç önü**

90+2'DE GELEN BÜYÜK YIKIM! ARJANTİN, İNGİLTERE'Yİ DEVİRDİ

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 11
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, uzatma dakikalarında Lautaro Martinez'in golüyle İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu.

*Maç önü**

BELÇİKA'NIN DİRENCİ YETMEDİ! İSPANYA SON ANDA TURU KAPTI

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 12
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanyollar'a galibiyeti Fabian Ruiz ve son dakikada Mikel Merino'nun golleri getirirken, Belçika'nın tek sayısını Charles De Ketelaere kaydetti.

*Maç önü**

İNGİLTERE-ARJANTİN MAÇI TARİHE GEÇTİ! 1966'DAN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 13
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere-Arjantin karşılaşması, Opta'nın 1966'dan bu yana tuttuğu detaylı verilerde bir ilke sahne oldu.

*Maç önü**

FRANSA'YI DEVİRDİLER! İSPANYA DÜNYA KUPASI FİNALİNDE

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 14
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Boğalara galibiyeti getiren goller Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro'dan gelirken, finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

*Maç önü**

YOK BÖYLE İSTATİSTİK! DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VUIRDULAR: İSPANYA RAKİPLERİN GÖZÜNÜ KORKUTTU

CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Temmuz 2026 15
İspanya, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselirken yalnızca skoruyla değil, kusursuza yakın savunma performansıyla da öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin İspanya final 2026 Dünya Kupası
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