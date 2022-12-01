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Engelli bireyler trafik görevlisi oldu, sürücüleri uyardı

01.12.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta engelli bireyler trafik görevlisi oldu. Durdurdukları sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran öğrenciler, çikolata ikram etmeyi de unutmadı.

Engelli bireyler trafik görevlisi oldu, sürücüleri uyardı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında engelli bireyler için temsili trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada engelli bireyler sürücüleri durdurdu. Ehliyet ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Sürücülere denetimlerde kolonya ve çikolata ikram etti.

Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk de katıldı.

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